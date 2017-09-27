Разводка Ладожского моста 27 сентября временно перекроет трассу «Кола». Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто в течение 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке буксиров «Тенгиз» и «ОТА-990» с максимальным высотным габаритом 19,5 метров, представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться технологическая разводка моста, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра не более 15 м/с. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.