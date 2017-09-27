В Петербурге 27 сентября днем будет тепло и без осадков. Температура воздуха днем - от 13 до 15 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода, утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало", - рассказали в ведомстве.

Восход солнца был в 06:53, закат будет в 18:45. После заката температура воздуха опустится до плюс 9 градусов, ночью будет тоже без осадков.