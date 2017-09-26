Картина дня: скандальная «Вим-Авиа» и бюджет Петербурга

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», второй день подряд стал скандал вокруг авиакомпании «Вим-Авиа», которая по сути уже на грани закрытия. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (00:20), «Пятый канал» (02:00) и «Деловой Петербург» (09:10).

Если коротко, то чартерные рейсы «Вим-Авиа» полностью прекращены, сейчас Росавиация ведет проверку компании (ее результаты обещают объявить в начале следующей недели), а также возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в «хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере».

При всем этом пассажиры продолжают более суток ждать своих рейсов в аэропортах. Подробнее о том, что происходит с компанией, а также, чем в ближайшее время помогут туристам, читайте в большом материале портала «Санкт-Петербург.ру».

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стал бюджет Петербурга. Доходы бюджета Северной столицы в 2018 году составят 538,6 млрд рублей, а расходы – 587,5 млрд. Эти цифры содержатся в проекте бюджета, составленного городским комитетом финансов.

Дефицит будущего бюджета Петербурга - 48,9 млрд рублей - 9,24% от доходной части. При этом в нынешнем году дефицит бюджета составил 69,8 млрд рублей.

На развитие образования в 2018 году планируется направить 141,8 млрд рублей (22% от всей расходной части), на развитие транспортной инфраструктуры чуть меньше - 120,7 млрд (21%). На здравоохранение хотят выделить более 84 млрд (16%), на соцподдержку – 71,5 млрд (12%), а на обеспечение доступным жильем и услугами ЖКХ - 36,8 млрд (6%).

Правительство города планирует привлечь в этом году заемные средства через облигации на сумму 40 - 45 млрд рублей. Пока доходы бюджета превышают расходы, но к концу года дефицита не избежать. В последний раз Северная столица выпускала ценные бумаги в 2012 году - на 7 млрд.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Санкт-Петербург.ру», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».