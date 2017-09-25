На Петербург ночью и утром 26 сентября опустится туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Петербургу.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточных направлений 2-6 м/с", - рассказали в ведомстве.

При этом температура воздуха опустится до четырех градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться.