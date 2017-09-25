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Названы десять самых криминальных регионов России

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Петербург с 24 тыс. преступлений за полгода не вошел даже в первую десятку антирейтинга.

Названы десять самых криминальных регионов России. Антирейтинг за первый квартал 2017 года опубликовала Генпрокуратура России.

Первую строчку в статистике заняла Москва, здесь за январь-июнь этого года было совершено почти 72 тыс. преступлений, что почти на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вторую строчку заняла Московская область, где, зарегистрировано 41,5 тыс. преступлений. На третьем месте оказался Краснодарский край, где отмечено 33,5 тыс. преступлений. Четвертую строчку занимает Челябинская область, пятую - Башкирия.

В первой десятке также значатся Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан. Петербург с 24 тыс. преступлений за полгода в десятку не вошел. Меньше всего преступлений совершается в Ненецком автономном округе (366) и на Чукотке (377).

Всего в стране за полгода зарегистрировано около 1 млн 30 тыс. преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение преступности отмечается в 76 регионах страны, а рост в восьми - Чечне, Туве, Калужской области, Марий Эл, Саратовской, Магаданской и Челябинской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Наибольшего успеха в снижении уровня преступности добилась Вологодская область - там число криминальных случаев сократилось на 30,1%.

Среди совершенных преступлений преобладают кражи - на них приходится 36,6%, на мошенничество - 10,7%, на преступления в сфере оборота наркотиков - 10,2%, на грабежи и разбой -3,2%. Преступления, связанные с причинением легкого вреда здоровью, составляют 2,8%, убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 1,9%. Еще 33,5% преступлений отнесены к категории "прочее".

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