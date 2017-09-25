На площади Восстания с 29 сентября ограничат движение транспорта. Причиной ограничений станет ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Для автомобилистов закроют участок от Лиговского проспекта до Гончарной улицы. Также нельзя будет проехать по участку от площади Восстания до Полтавской улицы.

Ограничение будет действовать до 2 октября и только в ночное время. Кроме всего прочего, с 27 по 28 сентября будет ограничено движение машин от площади Восстания до Полтавской улицы.