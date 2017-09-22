Названы самые популярные породы кошек среди петербуржцев. Рейтинг на основе 100 тыс. рекламных объявлений о продаже составило агентство Mediagun.
Читайте также:
Котоместа в Петербурге: рыжие уличные бандиты и пушистые неженки
Почти половина объявлений жителей Петербурга о беспородных кошках (44,4% объявлений), на втором месте британская порода (16,5%), на третьем - мейн-кун (9,8%).
В первую десятку также вошли шотландская, бенгальская, сибирская, европейская, канадский сфинкс, персидская и русская голубая.
Лишь 10% продавцов готовы отдать кота бесплатно. Кошку сибирской породы можно в среднем купить за 100 рублей, а вот кошка бурманской породы обойдется в среднем в 25 тыс. рублей, подробности исследования можно посмотреть на специальной инфографике.