Названы самые популярные породы кошек среди петербуржцев. Рейтинг на основе 100 тыс. рекламных объявлений о продаже составило агентство Mediagun.

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Почти половина объявлений жителей Петербурга о беспородных кошках (44,4% объявлений), на втором месте британская порода (16,5%), на третьем - мейн-кун (9,8%).

В первую десятку также вошли шотландская, бенгальская, сибирская, европейская, канадский сфинкс, персидская и русская голубая.

Лишь 10% продавцов готовы отдать кота бесплатно. Кошку сибирской породы можно в среднем купить за 100 рублей, а вот кошка бурманской породы обойдется в среднем в 25 тыс. рублей, подробности исследования можно посмотреть на специальной инфографике.

Самые популярные породы в Петербурге. Фото: blog.mediagun.ru