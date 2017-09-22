Смольный проигнорировал День без автомобиля

В 2017 году Смольный проигнорировал День отказа от автомобиля 22 сентября из-за командировок. Большинство вице-губернаторов не смогли принять участие в международной акции. Об этом сообщает АБН.

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В аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова сообщили, что сейчас чиновник находится в командировке в Германии. Вице-губернатор Сергей Мовчан также находится за пределами Петербурга - командировка в Москву.

В командировке и вице-губернатор, председатель комитета имущественных отношений Михаил Мокрецов. В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко рассказали, что он недавно вернулся из командировки, и вряд ли смог принять участие в акции.

На рабочем месте оказался вице-губернатор Олег Марков, однако в его приемной не смогли сообщить, каким образом он добрался до работы и использовал ли он при этом автомобиль. Еще один петербургский вице-губернатор точно не пользовался автомобилем в пятницу, однако в пресс-службе чиновника настойчиво попросили «обойти его в этой истории стороной».

В комитете по природопользованию сообщили, что председатель комитета Игорь Григорьев призвал сотрудников отказаться от использования автомобиля. Однако о том, как он добирался на работу, рассказать не смогли. При этом как минимум три сотрудника комитета в этот день осознанно пересели с личного автотранспорта на общественный, заверили в комитете.