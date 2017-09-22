В Петербурге на 23 сентября объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за ночных заморозков

В Петербурге на 23 сентября объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за ночных заморозков. По данным Гидрометцентра, высока «вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба».
Аналогичные метеоусловия также прогнозируются в Новгороде, Петрозаводске и Мурманске. На официальном сайте Гидрометцентра опубликована карта опасных явлений.
По данным МЧС, в субботу днем будет до 20 граудусов тепла а вот ночью резко похолодает до плюс 3-9 градусов. Кроме того, первые заморозки ожидаются и в Ленобласти.