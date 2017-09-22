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Смольный одобрил строительство двух новых храмов

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Их проекты были подержаны на заседании комиссии по землепользованию и застройке Петербурга.

Смольный одобрил строительство двух новых храмов. Их проекты были подержаны на заседании комиссии по землепользованию и застройке Петербурга, председателем которой является вице-губернатор Игорь Албин.

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Во-первых, было одобрено заявление прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, планирующего строительство храма вместимостью 150-200 человек на улице Гидростроителей в Кронштадте.

Во-вторых, комиссия утвердила заявление прихода домового храма в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ, планирующего построить часовню в Красном Селе на проспекте Ленина, участок севернее дома номер 2, корпус 4, литера А по Социалистической улице.

В начале сентября Смольный также передал Русской православной церкви еще два земельных участка в Северной столице. Решение было принято на совещании по использованию объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в городской собственности под председательством Албина.

В конце июля Смольный также подарил РПЦ участок в Комарово за 30 млн рублей. Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В феврале текущего года в безвозмездное пользование РПЦ был передан Сампсониевский собор. В 2016 году церкви также отдали Смольный собор. Более того, в Петербурге за 2017 год отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета.

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