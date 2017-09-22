Выходные в Петербурге 23 и 24 сентября будут теплыми и солнечными. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

В субботу будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем потеплеет до плюс 20 градусов.

В воскресенье ожидается ясная погода, вероятность осадков всего 2%, ветер северо-западный, западный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью до 9 градусов тепла, днем вновь значительно потеплеет - до 18 градусов.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что антициклон принесет в Петербург неделю тепла без дождей.