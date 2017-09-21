На Дворцовой площади появился «Железный трон» и надпись «Зима близко»

На Дворцовой площади 21 сентября появился «Железный трон» и надпись «Зима близко». Таким образом комитет по благоустройству решил показать, что Северная столица готова к снегопадам и холоду.

Надпись и трон из метел и лопат были установлены в рамках смотра уборочной техники. Сегодня днем на Дворцовой были выставлены более 605 единиц техники, переоборудованной для работы в условиях заморозков и снегопадов.

Официально зимний сезон начинается у коммунальных служб 16 октября, однако уже к концу сентября техника дорожных предприятий будет полностью готова к погодным вызовам зимы. Убирать улицы от снега будут более 1500 машин, при залповых снегопадах по договорам с малыми и средними предприятиями Петербурга дополнительно будут привлечены погрузчики и самосвалы.

Фото: Instagram / @srv102

Фото: комитет по благоустройству