Петербуржцев предупреждают о возбужденных лосях в черте города. Об опасности встречи с дикими животными сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"В комитет с 15 сентября поступает информация о том, что на территорию городской застройки выходят лоси. У животных начался сезон размножения, так называемый период гона, который обычно длится около двух месяцев с конца августа до конца октября. Лоси ведут себя очень активно, у них теряется осторожность, и они могут быть встречены в местах постоянного пребывания людей", - рассказали в Смольном.

В субботу, 16 сентября, лось появлялся в районе Новой Ижоры. Лось, вероятнее всего, смог самостоятельно вернуться в природную среду, отметили в комитете. Сохатый мог представлять серьезную опасность для петербуржцев в случае, если бы вышел на автомобильную дорогу.

"Необходимо помнить, что лось – это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть. Необходимо быть внимательными на автомобильных дорогах, особенно в сумеречное, темное время суток", - советуют специалисты комитета.

В случае обнаружения животного на территории города необходимо направлять информацию в комитет по природопользованию. Сейчас в Ленобласти насчитывается более 17 тыс. лосей, популяция которых из года в год увеличивается.

С начала этого года на дорогах Петербурга и Ленобласти зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных –лосей, из них 15 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых пять человек погибли, 17 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести.

За минувшие сутки на дорогах, проходящих по территории Гатчинского и Выборгского районов Ленинградской области, зарегистрировано два ДТП с участием животных, в результате которых три человека погибли, из них один ребенок. Два человека получили ранения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям двигаться с повышенным вниманием на участках дорог проходящих возле лесных массивов, в зоне действия знака «Дикие животные», особенно ночью и ранним утром с включенными световыми приборами. В случае наезда на животное не оставлять место ДТП, сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию.