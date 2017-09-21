Три съезда с КАД на Таллинское шоссе две недели будут поочередно перекрывать. Дорожники будут по ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 25 сентября по 10 октября будут по очереди полностью перекрывать движение автомобильного транспорта на трех съездах развязки с Таллинским шоссе. Первым перекроют съезд №1 из Красного Села на внешнее кольцо КАД, потом съезд №10 на Волхонское шоссе из Петербурга и заезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: АО «ВАД». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.