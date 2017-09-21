Станцию метро "Новочеркасская" открыли после проверки. Проверка бесхозного пакета закончена, ничего опасного не обнаружено.

Она была закрыта с 12:42 всего на восемь минут, поезда проезжали мимо без остановки. "В 12:50 станция метро "Новочеркасская" открыта", - рассказали в метрополитене.

Это был уже третий бесхозный предмет в метро Петербурга за утро 21 сентября.