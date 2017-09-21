Актер Николай Караченцов находится в реанимации

Актер Николай Караченцов находится в отделение хирургической реанимации, его состояние ухудшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

При этом сын актера Андрей рассказал, что у Караченцова плановое обследование. "Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", - цитирует его РБК.

Андрей Караченцов подчеркнул, что состояние актера "стабильное и хорошее", он находится в больнице с понедельника, 18 сентября.

В феврале 2017 года Караченцова госпитализировали в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП, в которое он попал в Подмосковье. Медики диагностировали у артиста ушибы, и спустя несколько дней он был выписан из больницы.

За 12 лет до этого, в феврале 2005 года, актер также попал в ДТП, после которого пролежал в коме 26 дней. Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, ему была сделана операция​ на головном мозге.