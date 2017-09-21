В Петербурге 21 сентября днем будет небольшой дождь и сильный ветер. Температура воздуха днем - от 14 до 16 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Вечером небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 06:39, закат будет в 19:03. После заката температура воздуха опустится до плюс 12 градусов, ночью будет без осадков.