Пиотровский: В 2017 году Эрмитаж проиграл битву за Дворцовую площадь

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что в 2017 году музей проиграл битву за Дворцовую площадь. Он пожаловался на большое количество событий, проводимых на площади. По его словам, они приводят к постоянным стройкам, нарушающим восприятие архитектурного ансамбля.

«Мы в этом году проиграли битву за Дворцовую площадь», – цитирует «Фонтанка.ру» Пиотровского, который высказался в ходе посвященной итогам летнего сезона пресс-конференции. Он также добавил, что на сторону так называемых «врагов» встали городские власти, участвующие в организации многих событий.

По словам директора Эрмитажа, музей в принципе сталкивается с «диким количеством безумных идей». В частности, к юбилею революции на площади предлагалось вновь устроить каток и показать ледовую оперетту «Принцесса Анастасия». Но «Матильда» помогла», – пошутил он, комментируя отмену планов.

При этом Пиотровский сообщил, что в курсе идей о проведении на площади реконструкции революционных событий 1917 года. По сценарию за полтора часа предстоит показать семнадцатый год в Петрограде: от февральских событий до взятия Зимнего дворца. Предусмотрены народные возмущения, отречение правителя, переход войск на сторону народа и низложение правительства. Сейчас реконструкцию согласует Смольный. «В общем, нам предстоит большая работа с Росгвардией», – подытожил Михаил Пиотровский.