В Петербурге с 21 сентября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 21 по 30 сентября из-за прокладки канализации "Водоканалом" ограничено движение транспорта по проспекту Наставников от проспекта Энтузиастов до проспекта Косыгина, а также по проспекту Косыгина от проспекта Наставников до улицы Коммуны.

Во-вторых, с 21 сентября по 5 октября из-за строительства водопровода закрывается направление движения транспорта по Подъездному переулку от дома номер 5 по Подъездному переулку к улице Марата. Объехать работы можно будет по Загородному проспекту, Звенигородской улице и улице Марата.

Также с 21 сентября по 7 октября из-за ремонта дороги ограничено движение транспорта по 10-ой Красноармейской улице от Дровяной улицы до Лермонтовского проспекта. Кроме того, начинается ремонт дорожного покрытия Волхонского шоссе. С 21 сентября по 8 октября, исключая производство работ с 15:00 до 23:00 по пятницам и воскресеньям, ограничено движение транспорта на участке от Пулковского шоссе до реки Малая Койровка.

С 21 по 29 сентября ремонт дорог ограничит движение транспорта по Цитадельскому шоссе в городе Кронштадте от улицы Гидростроителей до улицы Литке, а также до 8 октября на участке от дома номер 30 по Цитадельскому шоссе до улицы Адмирала Грейга.