Заболеваемость гриппом в России снизилась впервые за три года

Заболеваемость гриппом в России снизилась впервые за последние три года. За первые семь месяцев 2017 года заболели на 37,8% россиян меньше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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По статистике ведомства, в прошлом году с января по июль было 81,7 тыс. заболевших, а в текущем - лишь 50,9 тыс. При этом, по данным Роспотребнадзора, среди детей до 14 лет заболеваемость гриппом снизилась лишь на 15%.

В Роспотребнадзоре объясняют снижение заболеваемости легким штаммом вируса в эпидемиологическом сезоне-2016/17. «В сезоне-2016/17 циркулировал штамм гриппа A(H3N2), а годом ранее A(H1N1)2009, который вызывал скорое развитие болезни, больше осложнений и летальные исходы», - пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году смертность от гриппа была в 20 раз ниже, чем годом ранее. В Минздраве сообщили, что ежегодно готовятся к сезонному подъему заболеваемости гриппом, в том числе стараются увеличить охват населения профилактическими прививками. В ведомстве отметили, что наиболее эффективный и экономичный способ борьбы с инфекционными болезнями - иммунопрофилактика.

«За последние пять лет в 1,4 раза увеличен охват населения вакцинацией против гриппа - до 38,2% от численности населения в 2016 году. В результате принятых мер по вакцинации удалось снизить заболеваемость гриппом за пять лет в 3,5 раза (с 216,7 до 60,73 случая на 100 тыс. населения) и уменьшить долю осложненных форм гриппа», - заявили в министерстве.

В конце августа 2017 года заместитель председателя комитета по здравоохранению Смольного Татьяна Засухина предупредила о том, что на Петербург надвигается эпидемия «свиного» гриппа - H1N1. Эпидемию уже сравнивают с волной заболеваний 2009 года. По словам представителей НИИ гриппа, количество смертей от вируса может серьезно превысить показатели прошлого года.