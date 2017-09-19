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Baltic Weekend 2017 собрал в Петербурге более 500 специалистов в области коммуникаций

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Международный форум проходил в Северной столице 14 и 15 сентября.

Baltic Weekend 2017 собрал в Петербурге более 500 ведущих специалистов в области коммуникаций из 23 городов России и восьми зарубежных стран. Международный форум проходил в Северной столице 14 и 15 сентября, его организатором выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Мероприятие традиционно стало площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основании лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы. 

«Baltic Weekend – это само по себе явление, сформировавшийся бренд в области коммуникаций. Каждый год мы бьем рекорд по количеству зарегистрированных делегатов, - в этом году форум собрал 530 человек. Среди участников много людей, которые приехали к нам в первый раз. У нас практически полностью обновился список тех, кто выступал, в частности, на пленарных заседаниях. Мы все время ищем новые лица и темы для обсуждений», - отметил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

Baltic Weekend 2017 стал местом сразу для трех ключевых событий для отрасли. Долгожданным событием стало представление пятого Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К) по итогам 2016 года. Результаты рейтинга объявил сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, президент Российской Академии Общественных связей (РАОС) и коммуникационной группы «Деловая лига» Виталий Расницын. Тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, осталась неизменной: третью строчку заняло агентство SPN Communications, вторую - «Михайлов и Партнеры», а победителем НР2К впервые стало агентство АГТ.

Кроме того, в первый день форума генеральный директор M3Communication Group Inc. Максим Бехар и генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (The International Communications Consultancy Organization). Таким образом, международная премия в области связей с общественность вышла на новый уровень и получила название PROBA ICCO Global PR Awards 2017.

«Всемирный конкурс ICCO Global World Awards проходит ежегодно в декабре в Лондоне, все победители сегодняшнего конкурса автоматически будут участвовать в распределении наград ICCO Global World Awards. Сегодняшнее соглашение - это возможность для российских компаний попробовать свои силы в крупном международном конкурсе, где получить награду не менее престижно, и, возможно, даже более почетно, чем в Петербурге», - отметил Андрей Баранников.

Вечером 14 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурса на получение премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PR Awards 2017. В этом году конкурс собрал более 200 заявок. Участники соревновались в 12 номинациях. Нововведением оказалась категория «Международные коммуникации», которая была создана по инициативе ведущих агентств индустрии SPN Communications и FTI Consulting. Ознакомиться с именами лауреатов этого года можно на официальном сайте премии.

Одним из самых ярких событий форума стала панельная дискуссия с провокационным названием «В спорте рождается истина: жажда крови и fair play в спортивных коммуникациях», модератором которой выступил журналист и видеоблогер Юрий Дудь. Дискуссия состоялось при поддержке партнера форума компании «МегаФон». Касалась она главным образом кейсов, которые стали предметом доклада спикеров.

В качестве спикеров дискуссии выступили: Кирилл Агеев, менеджер по корпоративным коммуникациям Host Country PR Lead for Visa’s FIFA Sponsorship projects in Russia, Алиса Белановская, менеджер по PR-поддержке специальных проектов и организации мероприятий «МегаФон», Мария Гришко, продюсер Sport Leaders Global Forum, Жанна Дембо, директор по связям с общественностью ФК «Зенит», Александр Дыбаль, заместитель генерального директора по коммуникациям «Газпром нефть», Юлия Ефимова, пятикратная чемпионка мира по плаванию, Андрей Мельник, менеджер спортивных проектов «Вконтакте», Олег Румянцев, директор АНО «Дирекция программ Совета содействия Олимпийского комитета России».

Наибольший интерес вызвало выступление директора по связям с общественностью клуба Жанна Дембо на Baltic Weekend 2017. По ее словам, символом «Зенит-арены» на Крестовском острове станет баклан, поэтому на площадке везде появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан. Также спикер озвучила перед публикой рекордную сумму, которую заработал футбольный клуб сине-бело-голубых на продаже билетов на матч «Зенит» - «Спартак» - 110 млн рублей. Матч прошел 6 августа, «Зенит» выиграл 5:1.

Еще одной ключевой темой Baltic Weekend 2017 стал международный PR, которому была посвящена панельная дискуссия второго дня, организованная при поддержке FTI Consulting, - «Другого глобуса для вас нет: новая реальность в коммуникациях российского бизнеса за рубежом». Модератором обсуждения выступил Леонид Финк, управляющий директор FTI Consulting. Своими лучшими кейсами поделились: Игорь Буренков, исполнительный директор по коммуникациям «РОСКОСМОС», Игорь Виттель, известный российский журналист, Брайан Кин, директор по международным коммуникациям «Юлмарт» и Алан Томпсон, директор Департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка.

В центре обсуждаемых вопросов стояла проблема коммуникаций в новой реальности глобализма и постмодернизма, проблема, носящая как экономический, так и всеобщий характер. Вторая часть дискуссии была посвящена обострению отношений между Россией и Западом. Участники выразили свою озабоченность тем, что данный процесс препятствует коммуникациям в сфере бизнеса.

Также за два дня на Baltic Weekend прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам и новейшим инструментам коммуникаций. В первый день форума эксперты обсудили двойные стандарты корпоративной этики в социальных медиа, новую искренность сотрудников корпораций, ключевые проблемы в формировании PR-бюджетов, а также силу живого общения в контексте событийного менеджмента. Во второй день - состоялись круглые столы, посвященные эффективным инструментам и проблемам фандрайзинга, особенностям PR-кампаний в режиме Real Time, работе с «фейковыми» новостями, а также изменениям каналов коммуникаций в условиях кризиса на примере теракта в Санкт-Петербурге.

«Очевидно, что на Baltic Weekend 2017 прозвучали темы, которые по-настоящему волнуют отрасль. С каждым годом интерес к форуму растет, поэтому в следующем году мы планируем провести и сделать традиционным весенний Baltic Weekend. Мероприятие пройдет в одном из городов России. Возможно, это будет Сочи, Казань или Калининград», - подвел итоги Андрей Баранников.

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