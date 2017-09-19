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Скончался знаменитый петербургский писатель Олег Стрижак

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© Фото: newsvo.ru

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В последние годы он занимался историей России и отдельно историей Октябрьского переворота.

Скончался знаменитый петербургский писатель Олег Стрижак, ему было 67 лет. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на сестру писателя, телеведущую Нику Стрижак.

«Эта печальная весть пришла вчера вечером. Олег – наш старший брат – был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым. Он был писатель, поэт и историк с уникальным даром, каким-то совершенным чувством слова и стиля», рассказала она.

Уже много лет в Литинституте им. Горького в Москве учат писать на прозе Стрижака. Когда мы с Юлей много лет назад снимали в Стокгольме интервью с Дмитрием Набоковым, сыном Владимира Набокова, я помню, его даже не очень заинтересовало, что мы с русского телевидения – он был потрясен, узнав, что мы сестры писателя Олега Стрижака, он считал, что в ряду русских писателей именно Олег следует за его отцом, а в одном французском литературном обзоре было и вовсе написано: «Если вы хотите понять Петербург, вам надо читать Достоевского, Белого и Стрижака». И это так. Это был один из самых ярких людей своего поколения, и я уверена, многие его еще откроют для себя теперь. К сожалению, в последние годы Олег много болел, многие рукописи так и не увидели свет», - также добавила Ника Стрижак.

Олег Стрижак родился в 1950 году в городе Кирки Туркменской ССР, на афганской границе, в семье военнослужащего. С 1955 года жил в Ленинграде. После срочной службы на кораблях Балтийского флота экстерном за два года окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работал редактором военно-исторических книг и мемуаров в издательстве «Лениздат». Служба на флоте оказала большое влияние на творчество Стрижака.

Первую книгу «Долгая навигация» он выпустил в 1990 году и продолжительное время считался исключительно писателем-маринистом. Стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Лауреатом премии М. Горького.

В 1993 году в свет вышел роман «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках», став культовым романом 90-х, он принес Олегу Стрижаку широкую известность. В том же году роман был переведен на французский язык и вышел в издательстве Albin Michel. За эту книгу Стрижак получил премию Литературного салона г. Бордо и вошел в номинацию на престижную премию Медичи. Как историк именно Стрижак первым «реабилитировал» Маринеско.

В 1996 году вышла книга «Секреты Балтийского подплава» – историческое и документальное исследование о Великой Отечественной войне на Балтике глазами очевидцев, затем – поэтические сборники «К незнакомке» и «Удары жезла в дверь».

Олег Стрижак вел авторскую программу «В мире книг» на «Радио России», был автором документальных фильмов о Сергее Колбасьеве, Ларисе Рейснер и Николае Гумилеве. В последние годы писатель занимался историей России и отдельно историей Октябрьского переворота; эти оригинальные по стилю и замыслу исследования выходили небольшими сериями под названием «Вариант».

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