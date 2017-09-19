Скончался знаменитый петербургский писатель Олег Стрижак, ему было 67 лет. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на сестру писателя, телеведущую Нику Стрижак.

«Эта печальная весть пришла вчера вечером. Олег – наш старший брат – был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым. Он был писатель, поэт и историк с уникальным даром, каким-то совершенным чувством слова и стиля», рассказала она.

Уже много лет в Литинституте им. Горького в Москве учат писать на прозе Стрижака. Когда мы с Юлей много лет назад снимали в Стокгольме интервью с Дмитрием Набоковым, сыном Владимира Набокова, я помню, его даже не очень заинтересовало, что мы с русского телевидения – он был потрясен, узнав, что мы сестры писателя Олега Стрижака, он считал, что в ряду русских писателей именно Олег следует за его отцом, а в одном французском литературном обзоре было и вовсе написано: «Если вы хотите понять Петербург, вам надо читать Достоевского, Белого и Стрижака». И это так. Это был один из самых ярких людей своего поколения, и я уверена, многие его еще откроют для себя теперь. К сожалению, в последние годы Олег много болел, многие рукописи так и не увидели свет», - также добавила Ника Стрижак.

Олег Стрижак родился в 1950 году в городе Кирки Туркменской ССР, на афганской границе, в семье военнослужащего. С 1955 года жил в Ленинграде. После срочной службы на кораблях Балтийского флота экстерном за два года окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работал редактором военно-исторических книг и мемуаров в издательстве «Лениздат». Служба на флоте оказала большое влияние на творчество Стрижака.

Первую книгу «Долгая навигация» он выпустил в 1990 году и продолжительное время считался исключительно писателем-маринистом. Стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Лауреатом премии М. Горького.

В 1993 году в свет вышел роман «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках», став культовым романом 90-х, он принес Олегу Стрижаку широкую известность. В том же году роман был переведен на французский язык и вышел в издательстве Albin Michel. За эту книгу Стрижак получил премию Литературного салона г. Бордо и вошел в номинацию на престижную премию Медичи. Как историк именно Стрижак первым «реабилитировал» Маринеско.

В 1996 году вышла книга «Секреты Балтийского подплава» – историческое и документальное исследование о Великой Отечественной войне на Балтике глазами очевидцев, затем – поэтические сборники «К незнакомке» и «Удары жезла в дверь».

Олег Стрижак вел авторскую программу «В мире книг» на «Радио России», был автором документальных фильмов о Сергее Колбасьеве, Ларисе Рейснер и Николае Гумилеве. В последние годы писатель занимался историей России и отдельно историей Октябрьского переворота; эти оригинальные по стилю и замыслу исследования выходили небольшими сериями под названием «Вариант».