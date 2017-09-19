Станция метро "Парк Победы" открыта после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

На проверку бесхозного предмета на платформе потребовалось всего шесть минут, однако людей все равно попросили покинуть станцию.

"В 09:54 "Парк Победы" открыта, опасных предметов не обнаружено", - отметили в метрополитене.