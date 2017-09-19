Выход со станции метро «Площадь Восстания» на Невский закроют на два дня. Причиной этого станет капитальный ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

С 21 по 27 сентября с 17:00 до 19:30 по рабочим дням вход на станцию «Площадь Восстания - 1» будет ограничен, а 23 и 24 сентября вестибюль будет полностью закрыт для входа и выхода пассажиров.

Также в метрополитене добавили, что ремонт может продлиться дольше - есть вероятность, что вестибюль будет закрыт в том числе 25 сентября. Петербургский метрополитен просит пассажиров заранее планировать маршрут поездок.