Избитый брат Вячеслава Петкуна представился лидером группы «Танцы минус». Ранее стало известно, что музыканта якобы дважды избили 16 сентября. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Лишь сегодня вечером после появления информации в СМИ следователям удалось заглянуть в документы потерпевшего. Выяснилось, что жертвой стал родной брат музыканта, а не он сам.

Брат Вячеслава Петкуна воспользовался его громким именем, чтобы привлечь большее внимание к своей проблеме. Лидер «Танцы минус» сейчас находится за границей.