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Избитый брат Вячеслава Петкуна представился лидером группы «Танцы минус»

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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Ранее стало известно, что музыканта якобы дважды избили 16 сентября.

Избитый брат Вячеслава Петкуна представился лидером группы «Танцы минус». Ранее стало известно, что музыканта якобы дважды избили 16 сентября. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Лишь сегодня вечером после появления информации в СМИ следователям удалось заглянуть в документы потерпевшего. Выяснилось, что жертвой стал родной брат музыканта, а не он сам.

Брат Вячеслава Петкуна воспользовался его громким именем, чтобы привлечь большее внимание к своей проблеме. Лидер «Танцы минус» сейчас находится за границей.

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