Картина дня: выходные дни и задержание важного чиновника

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал опубликованный график выходных дней на 2018 год. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Пятый канал» (12:50), «Санкт-Петербург.ру» (13:05), «Деловой Петербург» (13:10).

Правительственная комиссия утвердила график выходных и праздничных дней в 2018 году. Самые долгие выходные ожидают россиян в январе - с 1 по 8 января включительно. Первый рабочий день будет лишь во вторник, 9 января.

При этом выходной день 6 января, который в 2018 году выпадает на субботу, будет перенесен на 2 мая. Поэтому весной жителей России ожидают четыре выходных дня подряд - с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая. Правда перед этим предстоит отработать шестидневную рабочую неделя - суббота, 28 апреля, будет рабочим днем, а выходной с этого дня перенесется на понедельник, 30 апреля.

Еще одна шестидневная рабочая неделя ожидается в июне перед празднованием Дня России. Выходной с субботы, 9 июня, перенесут на понедельник, 11 июня, и после шести рабочих дней у жителей страны будет три выходных.

Кроме того, в 2018 году ожидается три выходных дня в феврале по случаю Дня защитника Отечества, а также четыре выходных в марте в связи с Международным женским днем и три выходных в ноябре на День народного единства. Полностью график выходных выглядит так: с 30 декабря по 8 января; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая и 9 мая; с 10 по 12 июня; c 3 по 5 ноября.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало задержание важного чиновника в Петербурге. Сегодня утром по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере «повязали» главу Кадастровой палаты Ленобласти Олега Михеева. Чиновника подозревают в получении земельных участков и квартиры на сумму более 50 млн рублей.

Вместе с Михеевым задержан и его заместитель. В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленобласти проведены обыски.

По данным следствия, в 2016 году Михеев и его заместитель получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе и квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. За это чиновники помогли в постановке на кадастровый учет земельных участков предпринимателя в Ленобласти.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Закс.ру».