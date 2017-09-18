В Петербурге 2 ноября откроют самый большой в мире планетарий. Он будет расположен в «Люмьер-Холле» - в здании бывшего газгольдера. Сегодня, 18 сентября, проект ООО «АРТ-технологии» был одобрен советом по инвестициям.

Планетарий займет сразу три здания бывшего бывшего Газового завода на Обводном канале. Стоимость проекта составит 380 млн рублей, он будет реализован за счет собственных средств инвестора, окупить эту сумму планируют за пять лет.

Проект также предусматривает коворкинг, лекторий под открытым небом, выставочные залы, где разместятся прежние проекты компании - выставки «Ожившие полотна». Кроме того, рядом со звездным центром хотят создать научно-технический кластер «Лаборатория», где разместятся российские стартапы в области нейротехнологий, виртуальной и дополненной реальности, авиамодельный клуб, а также школа программирования.

Для посетителей также планируют создать четыре стола с мультитач-управлением - они позволят после основного сеанса «управлять куполом планетария, вращать его и перемещать в пространстве». Общий диаметр планетария составит 37 метров. На данный момент самый большой планетарий в мире – Nagoya City Science Museum в Японии, его диаметр равен 35 метрам.