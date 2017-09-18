Ленобласть и Калининград свяжут три новых парома

Ленобласть и Калининград к 2020 году свяжут три новых железнодорожными парома. Это позволит обеспечить транспортную независимость отдаленного от России региона, пишут «Известия».

Для реализации проекта необходимо внести изменения в действующую редакцию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Соответствующие поправки уже подготовлены Минэкономразвития. Расходы федерального бюджета составят, по предварительным оценкам, 5,1 млрд рублей. Оставшиеся средства будут привлечены из внебюджетных источников.

Железнодорожные паромы (вместимость каждого - 66 вагонов) будут курсировать по маршруту Усть-Луга - Балтийск. Сейчас на этой линии работают два парома - «Амбал» и «Балтийск». Увеличение количества позволит обеспечить грузопоток, необходимый для жизнеобеспечения жителей Калининградской области, без прохождения грузов через территорию сопредельных государств.

«В настоящее время доставка грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения Калининградской области, осуществляется в основном морским и железнодорожным транспортом. Существует угроза увеличения железнодорожных тарифов при прохождении необходимых региону грузов через территорию республики Беларусь и стран Прибалтики», - пояснили в Минэкономразвития.

Если правительство примет решение о выделении денег, то строительство судов начнется в 2017 году, и к концу 2020 года линия Усть-Луга - Балтийск будет обеспечена тремя новыми паромами.