  • 19 Сентябрь 2017
USD 19.09.2017 57.6242 +0.0906
USD ММВБ 00:17 58.08400  
EUR 19.09.2017 68.7514 +0.1713
EUR ММВБ 00:17 69.3850  
Нефть($) 18.09.2017 55.44 0.20
Нефть(p) 18.09.2017 3194.69 +16.53

Ленобласть и Калининград свяжут три новых парома

Автор:


© Фото: Instagram / @kaumoff

Темы дня

Это позволит обеспечить транспортную независимость отдаленного от России региона.

Ленобласть и Калининград к 2020 году свяжут три новых железнодорожными парома. Это позволит обеспечить транспортную независимость отдаленного от России региона, пишут «Известия».

Для реализации проекта необходимо внести изменения в действующую редакцию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Соответствующие поправки уже подготовлены Минэкономразвития. Расходы федерального бюджета составят, по предварительным оценкам, 5,1 млрд рублей. Оставшиеся средства будут привлечены из внебюджетных источников.

Железнодорожные паромы (вместимость каждого - 66 вагонов) будут курсировать по маршруту Усть-Луга - Балтийск. Сейчас на этой линии работают два парома - «Амбал» и «Балтийск». Увеличение количества позволит обеспечить грузопоток, необходимый для жизнеобеспечения жителей Калининградской области, без прохождения грузов через территорию сопредельных государств.

«В настоящее время доставка грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения Калининградской области, осуществляется в основном морским и железнодорожным транспортом. Существует угроза увеличения железнодорожных тарифов при прохождении необходимых региону грузов через территорию республики Беларусь и стран Прибалтики», - пояснили в Минэкономразвития.

Если правительство примет решение о выделении денег, то строительство судов начнется в 2017 году, и к концу 2020 года линия Усть-Луга - Балтийск будет обеспечена тремя новыми паромами.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram