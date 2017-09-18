Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник предложил приватизировать недвижимость РПЦ. Он внес соответствующую законодательную инициативу парламент Северной столицы, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на депутата.

Читайте также:

Глубокие карманы РПЦ: что перешло церкви кроме Исаакия

Резник предлагает изменить ряд федеральных законов, согласно которым церковь может оформить в собственность любой объект религиозного назначения, кроме памятника - объекта ЮНЕСКО. Парламентарий хочет изменить эту схему и продавать здания, требующие ремонта, за символический один рубль при условии, что новый собственник обязуется их реставрировать за собственный счет.

Что касается объектов, восстановленных за бюджетные деньги, то их необходимо реализовывать по рыночной цене, рассказал Резник. «Эти поправки позволят сделать процесс передачи памятников публичным и открытым и обеспечат доверие между налогоплательщиками и церковными институтами", - резюмировал он.

Проект поправок могут рассмотреть на заседании ЗакСа в октябре. Если ее поддержит большинство депутатов Петербурга, то предложение отправят на рассмотрение в Государственную думу. С 2010 года в России действует закон о безвозмездной передаче в собственность церкви имущества религиозного назначения.

Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что "механизм купли-продажи в отношении религиозных объектов неуместен и противоречит международным обязательствам России", пишет "Коммерсантъ".

По мнению РПЦ, государство должно выделять деньги на сохранение религиозных объектов, даже если не является их собственником, так как несет ответственность за их разрушение и заинтересовано в том, чтобы граждане имели доступ к наследию. Кроме того, игуменья отметила, что без прав собственности невозможно передать недвижимость под социальные проекты вроде приходских школ и богаделен.

При этом поправки Резника получили положительное заключение юридического управления ЗакСа, которое указывает на отсутствие в нем противоречий действующему законодательству и коррупциогенных факторов.

Смольный с 2010 года передал в собственность религиозным организациям 28 памятников, продолжая выделять субсидии их владельцам. Только половину этого списка составляют храмы, остальное - жилые дома и другие постройки, причем не только на монастырских и церковных территориях. Большинство объектов получила РПЦ.