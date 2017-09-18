Разводка Ладожского моста временно перекроет трассу "Кола". Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто в течение 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В период с 10:00 до 10:45 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти", - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Мост разведут для прохода вниз по реке яхты "Апостол Андрей" с максимальным высотным габаритом 24 метра, представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой". Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра не более 15 м/с.