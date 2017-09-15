Выходные в Петербурге начнутся с небольшого дождя и сильного ветра. Синоптики обещают ночью 16 сентября до 11 градусов тепла, а днем - до плюс 16. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременные дожди. Ветер ночью западный, северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет интенсивно повышаться. Восход солнца будет в 06:25, закат - в 19:21. После заката температура воздуха останется прежней, дождей ночью не ожидается.

По данным синоптиков, лето 2017 года стало самым холодным в Петербурге за последние 24 года. Средняя температура воздуха за три месяца оказалась на 0,7 градуса ниже климатической нормы.