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На AliExpress, Amazon и eBay хотят ввести налоги

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"

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Об этом попросила Ассоциация компаний интернет-торговли, для которой онлайн-ритейлеры являются конкурентами.

На AliExpress, Amazon и eBay хотят ввести налоги. Об этом попросила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), для которой онлайн-ритейлеры являются конкурентами. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

АКИТ объединяет 37 российских ритейлеров, в том числе "Детский мир", "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, "М.Видео", "Эльдорадо" и других. Ассоциация разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации".

По мнению АКИТ, сейчас AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до одной тыс. евро и весом до 31 кг.

Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС.

Если оно не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после получения судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС.

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