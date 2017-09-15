В Петербурге с 16 сентября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за демонтажа трамвайных путей 16 и 17 сентября будет ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Наставников и проспекта Ударников.

Во-вторых, с 16 сентября по 15 октября из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта по мосту Красного Курсанта. Кроме того, прокладка водопровода 16 и 17 сентября ограничит движение транспорта по Пискаревскому проспекту у улицы Жукова.

С 16 по 18 сентября в ночное время - с 22:00 до 07:00 - будет ограничено движение транспорта по Кушелевской дороге от проспекта Непокоренных до Новороссийской улицы, здесь будут реконструировать светофор.

Ремонт дорожного покрытия с 16 по 18 сентября полностью закроет движение по Афонской улице от Вербной улицы до улицы Аккуратова и по Поклонногорской улице от Солунской улицы до Афонской улицы. Также на один день 16 сентября закрывается направление движения транспорта по Вербной улице от Солунской улицы к Афонской улицы.