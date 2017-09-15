На матч «Зенит» - «Уфа» зрителей доставят 75 бесплатных автобусов. Матч пройдет 18 сентября на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей к арене c 18:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.

Пока что рекорд посещаемости «Зенит-арены» был установлен в четвертом туре чемпионата России-2017/18 на игре сине-бело-голубых против «Спартака». Тогда матч посетили 53 тыс. 359 зрителей.