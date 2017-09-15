Посольство США посоветовало американцам избегать "минируемые" в Петербурге здания‍. Заявление опубликовано на сайте официальном сайте правительства США.

"По сообщениям прессы, зарегистрирован ряд угроз о бомбах в торговых и деловых центрах в Петербург. Посольство США и генеральные консульства рекомендуют гражданам США избегать подобных мест", - говорится в заявлении.

Посольство также призывает американцев в РФ сохранять бдительность и принять меры по обеспечению личной безопасности.

Днем 14 сентября одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации, МФЦ на Невском проспекте, а также жилые дома. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, продлившиеся около четырех часов анонимные звонки о бомбах затронули около тридцати адресов. По каждому сообщению выезжали специалисты, проводилась проверка.

В общей сложности были эвакуированы более десяти тыс. человек. Некоторые торговые центры простояли пустыми больше пяти часов. Никаких опасных предметов обнаружено не было. В массовых анонимных "минированиях" во многих крупных городах России подозревают террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ).