Голову со статуи дома Кирилловых снес 27-летний петербуржец

Голову со статуи дома Кирилловых, где жила поэтесса Анна Ахматова, снес 27-летний петербуржец. Он задержан полицией и ограничен подпиской о невыезде. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По словам очевидцев, статуя осталась без головы еще 19 августа. После этого КГИОП обратилось в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Вандалу грозит штраф до трех млн рублей либо до трех лет тюрьмы.

Дом Кирилловых находится на Большой Пушкарской улице, 3, и являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Левую часть дома в 1900-м году возвел архитектор Н.А. Бреев, правую в 1908-м по заказу владельцев перестроил Д.Г. Фомичев.

Бывшие собственники жили здесь вплоть до войны и умерли в блокаду в 1942 году. В апреле-мае 1915 года в доме снимала комнату Анна Ахматова; в ее записях упоминается, что она называла этот дом "Пагодой".