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Шнобелевская премия 2017: исследователи храпа и жидкие кошки

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© Фото: Instagram / @univermagmos

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Это международная награда за исследования сомнительной научной ценности.

В Гарвардском университете (США) состоялось объявление лауреатов Шнобелевской премии 2017 года. Это международная награда за исследования сомнительной научной ценности. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Премии по физике удостоился Марк-Антуан Фардин, доказавший, что кошки - это жидкость. «В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится», - поясняет ученый в своем исследовании «О реологии кошек», сопровождая свои слова наглядными иллюстрациями. Также он отмечает, что более взрослые кошки растекаются быстрее, чем котята.

Премия мира досталась команде, выяснившей, что игра на диджериду помогает справиться с синдромом обструктивного апноэ во сне - частых, по 10-15 в час, остановках дыхания во время сна, а также позволяет избавиться от храпа. Когда исследовали оценили состояние испытуемых, оказалось, что частота приступов апноэ значительно снизилась, стал реже появляться храп и сон стал менее беспокойным. Авторы работы связывают такой эффект с тренировкой верхних дыхательных путей.

Исследователи сравнили результаты игры на диджериду с результатами лечения при помощи искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - наиболее популярным способом борьбы с апноэ. Упражнения с музыкальным инструментом, как оказалось, давали не намного худший эффект. Впрочем, это потому, что испытуемые играли на диджериду лишь непродолжительное время, считают авторы работы. Более интенсивная терапия с диджериду, по их мнению, должна дать лучшие результаты.

Премию по экономике получили исследователи, изучившие, как контакт с живым крокодилом влияет на тягу человека к азартным играм. Участники, 62 мужчины и 41 женщина, должны были делать ставки в электронной версии слот-машин - игровых автоматов, в которых можно выиграть деньги при выпадении определенной комбинации символов.

Части из них перед тем, как делать ставки, предлагалось подержать на руках метрового крокодила. Его челюсти были связаны, однако участников предупредили, что крокодил может их сильно оцарапать. Те добровольцы, которые испытали от необходимости держать на руках крокодила сильные негативные эмоции, делали маленькие ставки. Зато ставки тех, кого хищное животное не слишком напугало, наоборот были выше, чем у контрольной группы.

Те игроки, которые в прошлом испытывали проблемы с азартными играми, делали ставки чаще, до пяти раз за минуту, в то время как остальные игроки - в среднем 4,3 раза. По мнению авторов работы, некоторые игроки (особенно те, у кого были проблемы) воспринимали эмоциональное возбуждение, вызванное контактом с хищником, как чувство грядущей победы. Это и побуждало их играть с большим азартом.

Премию по гидродинамике получила команда, решившая проверить бытовое предположение о том, что кофе выплескивается из кружки при попытке перенести ее в другое место исключительно из-за слишком большого количества жидкости. Премию в области медицины получила группа исследователей, которые с помощью сканирования мозга выяснили, какие участки мозга отвечают за нелюбовь к сыру.

Церемония награждения традиционно прошла в зале на 1100 мест, украшенном бумажными самолетиками. Как и ранее, каждый номинант получил в награду 10 трлн зимбабвийских долларов. Вручали награды лауреаты Нобелевской премии Эрик Маскин (экономика, 2007), Оливер Харт (экономика, 2016) и Рой Глаубер (физика, 2005).

На речь каждому лауреату Шнобелевской премии было отведено всего 60 секунд. По истечении этого времени восьмилетняя девочка произносила: «Пожалуйста, хватит. Мне скучно». Она повторяла эти слова, пока лауреат, наконец, не замолкал.

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