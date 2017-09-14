Картина дня: массовые «минирования» и парковка дипломатов США

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала волна массовых «минирований», которая днем 14 сентября докатилась и до Петербурга. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (12:30), «Бумага» (12:35) и Невские новости» (13:05).

Сегодня одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации, МФЦ на Невском проспекте, а также жилые дома. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, продлившиеся около четырех часов анонимные звонки о бомбах затронули около тридцати адресов. По каждому сообщению выезжали специалисты, проводилась проверка.

В общей сложности были эвакуированы более десяти тыс. человек. Некоторые торговые центры простояли пустыми больше пяти часов. Никаких опасных предметов обнаружено не было. В массовых анонимных «минированиях» во многих крупных городах России подозревают террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала парковка около генерального консульства США на Фурштатской улице, которую решили ликвидировать. В Смольном заявили, что парковка «была незаконной и мешала пешеходам ходить по аллее». Вместе с этим стало известно, что парковку для американских дипломатов ликвидировали и в Екатеринбурге.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Невские новости» и «47news.ru».