Баклан станет символом "Зенит-арены". На новом стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла в виде баклана. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора по связям с общественностью ФК "Зенит" Жанну Дембо.

История с бакланами на "Зенит-арене" началась с интервью вице-губернатора Петербурга Игоря Албина изданию "Спорт день за днем". Он заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 800 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

В итоге Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию "Трансстрой", бывшего генерального подрядчика строительства.

Орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах. Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как "Зенит-арена". В итоге выяснилось, что в проект "Зенит-арены" действительно была заложена защита от птиц, однако она не бала построена.