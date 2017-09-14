В Петербурге 15 сентября поднимется сильный ветер. При этом температура воздуха ночью и днем будет от 11 до 14 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Дождь, ночью небольшой. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - рассказали в ведомстве.

Спасатели просят петербуржцев и гостей города убрать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, а также плотно закрыть окна, двери и чердачные люки.

Автомобилистам же рекомендуют поставить машину в гараж, либо припарковать ее подальше от деревьев.