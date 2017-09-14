Для станции метро «Технологический институт» наймут кинологов за 700 тыс. рублей‍. Метрополитен Петербурга объявил соответствующий конкурс, информация о нем появилась на сайте госзакупок.

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Максимальная стоимость контракта - 690 тыс. рублей. Работать две «команды» кинологов будут с 23 октября по 21 декабря с 08:00 до 20:00.

«После прохода граждан через рамку металлодетектора, по указанию сотрудников Службы контроля на метрополитене (СКМ), проверка багажа и граждан осуществляется при помощи поисковой собаки», – говорится в документе.

При этом исполнитель обязан «не допустить случаев нападения собак на людей и домашних животных», «исключить возможность побега поисковой собаки в процессе оказания услуг», а при обнаружении взрывчатых веществ незамедлительно сообщать об этом СКМ.

В начале сентября стало известно, что Министерство транспорта России хочет отказаться от тотального досмотра пассажиров метро. По мнению чиновников, досматривать людей можно лишь в выборочном режиме.

В конце июля петербургское метро проводило эксперимент, проверяя всех «звенящих» на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции «Звенигородская» и «Спасская», а на «Электросиле» постоянно образовываются очереди.

Начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то что жители Северной столицы могли видеть – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем. В итоге метрополитен попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров. Минтранс также признал неэффективным тотальный контроль пассажиров.