Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

На 61-м году жизни скончалась депутат Государственной думы РФ от Томской области Ирина Евтушенко. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

"Коллектив университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Евтушенко. Ученики, коллеги, пациенты навсегда сохранят в своих сердцах память об учителе, блестящем враче, ученом и педагоге", - говорится в заявлении вуза.

Евтушенко стала депутатом Госдумы в сентябре 2016 года от фракции "Единая Россия". До этого дважды избиралась заместителем председателя думы Томска, в учебном заведении под ее руководством были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, а также главным врач областного перинатального центра, она стояла у истоков его создания.