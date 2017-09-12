Картина дня: крестный ход, ограничения движения и Путин

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал крестный ход по Невскому проспекту, в котором, по данным МВД, приняли участие около 100 тыс. человек. Среди СМИ первыми об этом рассказали «Пятый канал» (11:00), «Бумага» (11:15), «Фонтанка.ру» (11:15).

Крестный ход начал движение от Казанского собора к Лавре в 11:00. На площади Александра Невского в полдень встретились главные святыни Петербурга - Казанская икона Божией Матери и мощи святого Александра Невского. У Лавры прошел концерт камерного хора Николая Корнева.

В крестном ходе приняли участие в том числе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Также в церковном одеянии был замечен депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов.

В шествии приняли участие не только религиозные организации. Так, после фанатов ФК «Зенит» и перед членами общественного движения «Сорок сороков» шли люди с имперскими флагами, которые несли транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Кроме того, портрет Николая II несли представители «Александровского исторического общества».

Также среди участников хода были замечены представители движений «Невская дружина» и «Воины жизни», которое борется с абортами. В колонне было много студентов СПбГУПТД, РАНХиГС, университета им. Лесгафта. По словам студенток колледжа при СПбГУПТД, за участие в шествии им обещали заплатить 1700 рублей. При этом несколько других студентов рассказали, что на ход пришли по своей воле.

Второй по значимости темой дня стало предстоящее ограничение движения транспорта в центре Петербурга с 14 до 29 сентября. Это связано с реконструкцией светофоров в центре города. Ограничения затронут движение на перекрестке Невского и Лиговского проспектов. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

Третье важной темой дня, по мнению «Монитора», стало сообщение о том, что Владимир Путин объявит об участии в выборах президент в 2018 году в конце осени. По данным газеты «Коммерсантъ», в Кремле уже практически завершили подготовку стратегии президентской кампании Путина.

Планируется, что выдвижение Путина в участники президентской гонки пройдет в два этапа. В ноябре он даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, а формат этого события будет напоминать «Прямую линию президента». В рамках второго этапа Путин будет выдвигаться юридически как самовыдвиженец. Вероятно, сбором подписей будет заниматься актив партии «Единая Россия».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Невские новости» и «47news.ru».