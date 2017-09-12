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В крестном ходе на Невском приняли участие около 100 тыс. человек

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© Фото: Игорь Албин / Telegram

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Он был организован в честь Дня перенесения мощей князя Александра Невского.

В крестном ходе на Невском проспекте приняли участие около 100 тыс. человек. Он был организован в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Крестный ход начал движение от Казанского собора к Лавре в 11:00. На площади Александра Невского в полдень встретились главные святыни Петербурга - Казанская икона Божией Матери и мощи святого Александра Невского. У Лавры прошел концерт камерного хора Николая Корнева.

Движение по Невскому проспекту в первой половине дня было приостановлено. По мере прохождения колонны движение по центральным улицам открывалось поэтапно. Нарушений во время крестного хода не было, рассказали в МВД.

В крестном ходе приняли участие в том числе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Также в церковном одеянии был замечен депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов.

В шествии приняли участие не только религиозные организации. Так, после фанатов ФК «Зенит» и перед членами общественного движения «Сорок сороков» шли люди с имперскими флагами, которые несли транспаранты с лозунгами против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Кроме того, портрет Николая II несли представители «Александровского исторического общества».

Также среди участников хода были замечены представители движений «Невская дружина» и «Воины жизни», которое борется с абортами. В колонне было много студентов СПбГУПТД, РАНХиГС, университета им. Лесгафта. По словам студенток колледжа при СПбГУПТД, за участие в шествии им обещали заплатить 1700 рублей. При этом несколько других студентов рассказали, что на ход пришли по своей воле.

По случаю торжества в Казанском кафедральном соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры литургия прошла под руководством епископа Кронштадтского Назария.

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