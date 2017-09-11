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Названы самые престижные профессии в России в 2017 году

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© Фото: detki.guru

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Социологический опрос был проведен в крупных городах страны в сентябре текущего года.

Названы самые престижные профессии в России в 2017 году. Социологический опрос был проведен в крупных городах страны в сентябре текущего года маркетинговым агентством Zoom Market.

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Первое место в рейтинге заняли специалисты в области IT разработки и дизайна, следом за ними идут юристы и государственные служащие. В пятерку также вошли профессии, связанные с финансами (финансовый директор, финансовый менеджер, бухгалтер) и товаровед.

Шестую позицию занимает специалист по логистике, седьмую - сфера медицины (стоматолог, хирург), восьмую - полицейский, девятую - учитель. Десятую строчку суммарно заняли менее популярные профессии.

Опрос проводился по методу личных интервью в таких городах, как: Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти. Всего было опрошено около трех тыс. человек.

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