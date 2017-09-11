  • 11 Сентябрь 2017
USD 12.09.2017 57.1694 0.1728
USD ММВБ 13:17 57.10980  
EUR 12.09.2017 68.6490 -0.0433
EUR ММВБ 13:17 68.5880  
Нефть($) 11.09.2017 53.62 0.26
Нефть(p) 11.09.2017 3065.42 +24.08

На улицы Петербурга выйдет инновационный электробус-"гармошка"

Автор:


© Фото: auto.onliner.by

Темы дня

Необычный транспорт из Республики Беларусь должны были начать испытывать еще в декабре 2016 года.

На улицы Петербурга выйдет инновационный электробус-"гармошка". Необычный транспорт из Республики Беларусь должны были начать испытывать еще в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Электробус Vitovt E433 прибудет в Петербург на испытания до конца сентября. Соглашение о передаче образца на тестирование было подписано главой "Пассажиравтотранса" Андреем Лызиным в рамках посещения Минска 8 сентября.

Испытывать автобус на улицах Северной столицы будут шесть месяцев. Специалисты изучат технические и экономические параметры общественного транспорта. Маршрут, по которому электробус будет перевозить пассажиров, определяется.

Электробус сочетает в себе преимущества автобуса и троллейбуса, он имеет две секции, которые могут свободно уместить в себе 170 пассажиров. Также электробус обеспечен всем необходимым для комфортабельного перемещения по городу маломобильных граждан.

"Инновационную "гармошку " отличают комфорт и современный дизайн, а также система накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с возможностью зарядки на конечных остановочных пунктах. Новинку производит ОАО "Управляющая компания  холдинга "Белкоммунмаш"", - рассказали в "Пассажиравтотрансе".

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Для всех, кого тянет к неизведанному: лучшие книги для осени

    Помните, Фродо Бэггинсу каждую осень хотелось «в чужие края»? «Санкт-Петербург.ру» собрал для вас подборку лучших книг о путешествиях. Да-да, речь не о пресс-турах или женском паломничестве в духе «Ешь, молись, люби». Тут у нас опасности для жизни, открытия для науки и приключения для души.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города
    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon
    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram