На улицы Петербурга выйдет инновационный электробус-"гармошка". Необычный транспорт из Республики Беларусь должны были начать испытывать еще в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Электробус Vitovt E433 прибудет в Петербург на испытания до конца сентября. Соглашение о передаче образца на тестирование было подписано главой "Пассажиравтотранса" Андреем Лызиным в рамках посещения Минска 8 сентября.

Испытывать автобус на улицах Северной столицы будут шесть месяцев. Специалисты изучат технические и экономические параметры общественного транспорта. Маршрут, по которому электробус будет перевозить пассажиров, определяется.

Электробус сочетает в себе преимущества автобуса и троллейбуса, он имеет две секции, которые могут свободно уместить в себе 170 пассажиров. Также электробус обеспечен всем необходимым для комфортабельного перемещения по городу маломобильных граждан.

"Инновационную "гармошку " отличают комфорт и современный дизайн, а также система накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с возможностью зарядки на конечных остановочных пунктах. Новинку производит ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"", - рассказали в "Пассажиравтотрансе".