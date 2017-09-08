Съезд с КАД на Октябрьскую набережную полностью перекроют. Здесь будут восстанавливать изношенное покрытие проезжей части. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 22:00 8 сентября до 07:00 9 сентября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Петербург на Октябрьскую набережную», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения. «Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», - также добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.