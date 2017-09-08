Сквер на Загородном проспекте может получить имя Довлатова

Сквер на Загородном проспекте может получить имя писателя Сергея Довлатова. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова на запрос депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского.

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"Получил достаточно благожелательный ответ от вице-губернатора Кириллова на свое предложение назвать безымянный сквер на Загородном проспекте между домами 15 и 17 именем Сергея Довлатова. Надеюсь, все будет нормально. Хороший подарок ко "Дню Д", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

В ответном письме говорится, что вопрос о присвоении имени Довлатова будет рассмотрен на ближайшем заседании Топонимической комиссии Северной столицы. Если комиссия одобрит инициативу, то документ уйдет для утверждения губернатору Георгию Полтавченко.