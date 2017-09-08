Мощные вспышки на Солнце вызвали на Земле магнитную бурю четвертого класса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного научного сотрудника ФИАН Сергея Богачева.

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Сила бури примерно в десять раз выше, чем изначально ожидали ученые. Она охватит всю планету, будут наблюдаться сильные полярные сияния на высоких и средних широтах.

Бури такого уровня происходят относительно редко - в среднем, за один солнечный цикл, длящийся 11 лет, происходит примерно сто событий такого типа.

Магнитная буря покрывает обширную зону "по направлению к полюсу от 50 градусов магнитной широты", то есть практически всю территорию РФ. В область ее влияния не попадают только регионы юга России и приграничные с Казахстаном, Монголией и Китаем области. Такие данные приводит Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

Среди возможных эффектов ученые называют сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией. На космических аппаратах на низкой околоземной орбите может образовываться поверхностный заряд, в связи с чем они могут испытывать проблемы с ориентацией. Кроме того, степень сопротивления их движению атмосферы может повыситься.

К полудню 8 сентября на Солнце произошли три мощные вспышки, относящаяся к максимальному классу "X", последняя - около 11:00. Причем серия вспышек началась еще 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Ученые отмечают, что произошедшее - закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.