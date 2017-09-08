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Мощные вспышки на Солнце вызвали на Земле магнитную бурю четвертого класса

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© Фото: Terry Ballard / flickr.com

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Сила бури примерно в десять раз выше, чем изначально ожидали ученые.

Мощные вспышки на Солнце вызвали на Земле магнитную бурю четвертого класса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного научного сотрудника ФИАН Сергея Богачева.

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Сила бури примерно в десять раз выше, чем изначально ожидали ученые. Она охватит всю планету, будут наблюдаться сильные полярные сияния на высоких и средних широтах.

Бури такого уровня происходят относительно редко - в среднем, за один солнечный цикл, длящийся 11 лет, происходит примерно сто событий такого типа.

Магнитная буря покрывает обширную зону "по направлению к полюсу от 50 градусов магнитной широты", то есть практически всю территорию РФ. В область ее влияния не попадают только регионы юга России и приграничные с Казахстаном, Монголией и Китаем области. Такие данные приводит Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

Среди возможных эффектов ученые называют сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией. На космических аппаратах на низкой околоземной орбите может образовываться поверхностный заряд, в связи с чем они могут испытывать проблемы с ориентацией. Кроме того, степень сопротивления их движению атмосферы может повыситься.

К полудню 8 сентября на Солнце произошли три мощные вспышки, относящаяся к максимальному классу "X", последняя - около 11:00. Причем серия вспышек началась еще 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Ученые отмечают, что произошедшее - закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

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