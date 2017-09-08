На Невском возложили цветы в честь Дня памяти жертв блокады

На Невском проспекте возложили цветы в честь Дня памяти жертв блокады. Акция прошла около дома номер 14, где установлена мемориальная доска «Героизму и мужеству ленинградцев», на ней написано: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Утром 8 сентября здесь собрались ветераны и жители блокадного Ленинграда, учащиеся школ и военных училищ, а также петербуржцы и гости города. В церемонии приняли участие представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков, глава администрации Центрального района Андрей Хлутков, члены правительства и депутаты.

Собравшиеся почтили память всех тех, кто погиб, но не сдался в те страшные годы минутой молчания, говорится на сайте «Новости Центрального района». Юрий Шестериков обратился к молодежи с просьбой не забывать ветеранов, помнить, что именно благодаря им мы живем под мирным небом.

«8 сентября 1941 года вся наша семья в последний раз собралась за столом на именины моей матери. И как раз в этот день горели Бадаевские склады. Был страшный пожар: сначала яркая вспышка, затем черный столб дыма стал подниматься к небу, все пылало. Из-за этого я до сих пор боюсь резкого включения света, хотя прошло уже семьдесят лет», - поделилась воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Надежда Строганова.