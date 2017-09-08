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На Невском возложили цветы в честь Дня памяти жертв блокады

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© Фото: news-centre.ru
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    Акция прошла около дома номер 14, где установлена доска «Героизму и мужеству ленинградцев».

    На Невском проспекте возложили цветы в честь Дня памяти жертв блокады. Акция прошла около дома номер 14, где установлена мемориальная доска «Героизму и мужеству ленинградцев», на ней написано: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

    Утром 8 сентября здесь собрались ветераны и жители блокадного Ленинграда, учащиеся школ и военных училищ, а также петербуржцы и гости города. В церемонии приняли участие представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков, глава администрации Центрального района Андрей Хлутков, члены правительства и депутаты.

    Собравшиеся почтили память всех тех, кто погиб, но не сдался в те страшные годы минутой молчания, говорится на сайте «Новости Центрального района». Юрий Шестериков обратился к молодежи с просьбой не забывать ветеранов, помнить, что именно благодаря им мы живем под мирным небом.

    «8 сентября 1941 года вся наша семья в последний раз собралась за столом на именины моей матери. И как раз в этот день горели Бадаевские склады. Был страшный пожар: сначала яркая вспышка, затем черный столб дыма стал подниматься к небу, все пылало. Из-за этого я до сих пор боюсь резкого включения света, хотя прошло уже семьдесят лет», - поделилась воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Надежда Строганова.

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